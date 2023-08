Cosa è accaduto nella registrazione odierna – del 28 agosto – di Uomini e Donne 2023? Secondo le anticipazioni c’è stato un gradito ritorno, ma ancora due assenze pesanti di due protagonisti del trono over che tutti attendono con ansia. E poi? Nuove liti e tanto trash. Ecco tutte le news emerse da quanto accaduto negli studi Elios.

Uomini e Donne 2023 anticipazioni: il ritorno di Barbara

Tenetevi forte perché a Uomini e Donne 2023 farà il suo ritorno Barbara De Santi. Già volto noto della trasmissione di Maria De Filippi, la dama rientrerà a tutti gli effetti in studio e di sicuro ne vedremo delle belle. Perché? Ebbene come i più ricorderanno non scorre buon sangue tra lei e Gemma Galgani.

Il pubblico social è già in visibilio e non vede l’ora che sia messa in onda la puntata registrata oggi, 28 agosto 2023 negli studi Elios.

Nonostante questo come back importante, i telespettatori continuano a rimanere con il fiato sospeso a causa di due grandi assenti. Di chi si tratta? Di due figure maschili importanti che hanno fatto molto discutere nelle passate edizioni del programma Mediaset. Da un lato non è ancora approdato nel parterre Armando Incarnato.

Dall’altro risulta assente perfino l’ex di Ida Platino, ovvero Riccardo Guarnieri. Che fine hanno fatto? Torneranno mai? Come farà la trasmissione senza di loro? In fin dei conti ormai sono entrambi volti molto amati, capaci di movimentare qualsiasi puntata con liti o intrecci appassionanti.

Uomini e Donne trono classico: nessuno caccia i due nuovi tronisti

Cos’altro è accaduto? Ebbene è meglio chiarire una volta per tutte che la produzione non è intervenuta per cacciare nessuno dei due nuovi tronisti presentati settimana scorsa. Su entrambi, infatti, sono giunte numerose segnalazioni. Sui social c’è chi si è detto pronto a giurare che fossero ancora fidanzati e che stessero prendendo in giro la redazione. Così ora dopo ora si sono susseguite varie voci, fino alla news riguardante la possibile cacciata, a tempo record, di Brando. Su quest’ultimo vi è infatti la netta convinzione che stia ancora insieme alla ragazza con cui si frequentava e che continui imperterrito a vederla nonostante il programma e le sue regole.

Entrambi sono usciti con una ragazza diversa e durante la puntata vedremo e scopriremo cosa è successo e come sono andate le cose. Manuela, l’altra nuova tronista, è uscita con due ragazzi e ne ha già eliminato uno.

Le altre anticipazioni sul trono over: Tina, Gemma e Aurora

Altre news? Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che Tina è approdata in studio con cannoli buonissimi per tutti. Un tentativo di ingraziarsi i presenti e di renderli più docili e mansueti? Certo che no. Nemmeno Tina si è addolcita. Ha così poco dopo preso il via la prima litigata con Elio. I due hanno ripreso i loro rapporti da dove li avevano interrotti. A nulla sono valsi i mesi di vacanza in cui non si sono visti.

Lite anche tra Gemma ed Aurora su cui è dovuta intervenire a gamba tesa Maria De Filippi.