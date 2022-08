Maria De Filippi da metà settembre torna sugli schermi di Canale 5 con i suoi programmi che sono una certezza per l’ammiraglia Mediaset. Naturalmente ci riferiamo alle “corazzate” che fanno incetta di ascolti e che sono una assoluta certezza per la rete. Tornano infatti su canale 5, “ Tú sí que vales” al sabato sera , il talent Amici alla domenica pomeriggio e l’inossidabile, Uomini e Donne. Vediamo nel dettaglio la data di messa in onda del dating show.

Uomini e Donne 2022 torna su Canale 5: ecco la data di messa in onda della nuova stagione

A partire da lunedì 19 settembre 2022 i protagonisti del trono classico e del trono over torneranno in onda per tenerci compagnia – come di consueto – nella fascia oraria pomeridiana delle 14.45. Uno slot che Maria De Filippi occupa ormai da moltissimi anni e che vince contro ogni competitor senza nessuna difficoltà. Lo share del programma è infatti sempre molto alto, nonostante la concorrenza delle altre reti sia notevole.

Quali sono le prime anticipazioni di Uomini e Donne della nuova stagione 2022/2023?

Le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che quest’anno saranno presenti in studio quattro tronisti. Tre scelti dalla redazione, di cui vedremo il video di presentazione in tv e sul web, mentre l’altro tronista – il quarto – pare sarà scelto dal parterre del trono senior.

Questa “convivenza” tra i due troni si è rivelata ottima tanto che lo share del programma è sempre molto alto. Ricorderete sicuramente che negli anni passati i due troni erano suddivisi in puntate differenti. Una puntata dedicata al Trono classico, per lo più fatto di giovanissimi mentre il trono Senior andava in onda in un giorno diverso. Ora invece i due troni vengono presentati nella stessa puntata.

Uomini e Donne 2022: riconfermati gli opinionisti storici

Nelle nuove puntate della nuova stagione di Uomini e Donne ritroveremo anche gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, oltre a Tinì Cansino. Gli opinionisti al solito saranno pronti a commentare le vicende dei vari protagonisti di questa edizione. Sicuramente non mancheranno liti furiose e prese di posizione della spumeggiante e vulcanica Tina Cipollari che di certo non ha peli sulla lingua.

Ma quali sono le novità del trono senior? Chi ritroveremo? Gemma Galgani sarà ancora tra le file del parterre del Trono Over oppure no? Si parla di un possibile allontanamento della Dama torinese che direbbe addio alla trasmissione. Sarà veramente così? Sarebbe invece confermata la presenza di Ida Platano che dopo l’addio a Riccardo potrebbe essere protagonista di un nuovo confronto con l’ex fidanzato.

Uomini e Donne 2022: inizio registrazioni a fine agosto

Insomma, il dating show di Maria de Filippi scalda i motori e già dalle prossime settimane potremo conoscere succulente anticipazioni dal momento che il programma come sapete è registrato. Registrazioni che inizieranno pare da mercoledì 24 agosto 2022. Mentre la data di messa in onda, lo ricordiamo nuovamente, è prevista per lunedì 19 settembre alle 14.45 su canale 5.