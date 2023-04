Uomini e Donne si prende ancora qualche giorno di festa e oggi, lunedì 24 aprile 2023, non va in onda. La trasmissione condotta da Maria De Filippi ritornerà in programmazione a partire da mercoledì 26 aprile. Vediamo quindi come cambia il palinsesto di Canale 5 nella fascia pomeridiana e cosa andrà in onda al suo posto.

Uomini e Donne oggi, lunedì 24 aprile, non va in onda

Sono circa 9 milioni gli italiani che hanno sfruttato il lungo ponte della festa della Liberazione per concedersi qualche giorno di vacanza. Complice il clima favorevole, molti trascorreranno queste giornate lontano da casa. Mediaset ha quindi deciso di adeguarsi non mandando in onda Uomini e Donne oggi, lunedì 24 aprile. Per questo motivo, lo show non è stato trasmesso neanche venerdì 21 aprile e ritornerà direttamente in programmazione dal primo giorno feriale, cioè mercoledì 26 aprile.

Inoltre il materiale registrato è terminato: l’ultima registrazione del 16 aprile è stata infatti divisa e mandata in onda mercoledì 19 e giovedì 20 aprile. Le nuove puntate sono state registrate sabato 22 aprile e verranno mostrate questa settimana. Si dovrà attendere quindi qualche giorno per scoprire come proseguono i troni classici di Nicole (in dubbio tra Carlo e Andrea) e Luca, ad un mese dalla scelta. Nel trono over, nuovi signori provano a corteggiare le dame del parterre femminile dove non mancano scontri interni come quello tra Gemma e Paola.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

Uomini e Donne non andrà in onda oggi e domani, martedì 25 aprile. Lunedì 24 aprile al suo posto è in programmazione, dalle 14.08 alle 16.02, il film Inga Lindstrom – La casa sul lago. Il giorno della Liberazione è invece in programma dalle 14.17 alle 16.05 Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley.

Resta invariata per questi giorni di festa, la programmazione dei daytime di Amici che mostrerà la preparazione dei ragazzi in vista della prossima puntata del Serale dopo l’eliminazione del ballerino Ramon. Seguirà il daytime dell’Isola dei Famosi.