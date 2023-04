Uomini e Donne oggi, martedì 25 aprile 2023, non va in onda. La trasmissione condotta da Maria De Filippi non è infatti in programmazione per la Festa della Liberazione. Si dovrà attendere domani, mercoledì 26 aprile, per vedere gli sviluppi del trono over e di quello classico. Vediamo quindi come cambia il palinsesto di Canale 5 nella fascia pomeridiana.

Uomini e Donne oggi, martedì 25 aprile, non va in onda

Oggi 25 aprile è l’anniversario della liberazione dell’Italia ed è considerata una festa nazionale per il nostro paese. Mediaset, come in occasione delle festività pasquali e di quelle natalizie, ha scelto quindi di non mandare in onda Uomini e Donne. Il programma ha subito un lungo stop (da venerdì 21 aprile a oggi) anche a causa della mancanza del materiale registrato da mandare in onda. Le nuove puntate sono state infatti registrate sabato 22 aprile e le anticipazioni parlano di una rissa tra Armando e Riccardo.

A causarla sarebbe stata Aurora che ha tirato in ballo Lucrezia, una vecchia conoscenza di Armando. Si parlerà anche di Gemma ed Elio. Durante il trono classico continua invece la conoscenza di Nicole con Andrea e quella del tronista Luca con la corteggiatrice Alessandra.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

Cambio di palinsesto per Canale 5: oggi pomeriggio, martedì 25 aprile, non andrà in onda la consueta puntata di Uomini e Donne. Al suo posto Mediaset ha deciso di riproporre la seconda puntata della fiction Luce dei tuoi occhi 2, dalle 14.10 alle 16.08. La serie con Anna Valle questa settimana non andrà in onda domani bensì stasera, anticipando quindi di un giorno la sua regolare programmazione.

Resta invariata per questi giorni di festa, la programmazione del daytime di Amici che continua a mostrare la preparazione degli allievi in vista del serale. Seguirà il daytime dell’Isola dei Famosi con i retroscena della puntata andata in onda lunedì sera.