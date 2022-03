In arrivo su Sky una serie internazionale con protagonista Marco Bocci diretta dal regista tedesco Oliver Hirschbiegel e ispirata al libro “Bilal” del giornalista Fabrizio Gatti che racconta i suoi viaggi lungo le rotte dei migranti che dall’Africa portano all’Europa. La serie tv si chiama “Unwanted” – indesiderati – e vi raccontiamo qualche dettaglio in più sulla trama e il cast.

La trama di “Unwantend”, serie tv con Marco Bocci in arrivo su Sky

La storia della serie tv è molto attuale e parla di immigrazione. La location è una nave da crociera lussuosa che si chiama Orizzonte. Offre ai suoi passeggeri divertimento e distrazioni: quindici ristoranti, un teatro, piscine, negozi, Spa e nightclub sono tra le cose di cui possono usufruire i passeggeri per l’intera durata della crociera. Una settimana da sogno insomma, in cui l’unica parola d’ordine è divertirsi. Una città galleggiante al servizio dei passeggeri che navigano nel Mediterraneo.

Ma la vita vera irrompe nella nave durante il primo giorno di navigazione: dal mare vengono infatti salvati ventotto migranti africani sopravvissuti, mentre più di cento non ce l’hanno fatta. I disperati cercavano di raggiungere le coste italiane, quando la loro imbarcazione naufraga e vengono tratti in salvo solo 28 persone. Sicuramente la realtà dei migranti che fuggono dalla guerra e dalla disperazione non si sposa con il clima spensierato dei viaggiatori che sono sulla nave per divertimento. Un bagno di realtà di cui molto probabilmente i passeggeri avrebbero fatto a meno, perché la nave si trasforma in un terreno di scontro tra i poteri forti di chi vuole accoglierli contro chi vuole rispedire al mittente i clandestini.

Unwnated: il cast

Oltre a Marco Bocci nella serie tv ci saranno:

Jessica Schwarz,

Dada Fungula Bozela,

Hassan Najib,

Jonathan Berlin,

Jason Derek Prempeh,

Cecilia Dazzi,

Francesco Acquaroli,

Barbara Auer,

Sylvester Groth,

Marco Palvetti,

Denise Capezza,

Nuala Peberdy,

Samuel Kalambay,

Amadou Mbow,

Edward Apeagyei,

Reshny N’Kouka,

Onyinye Odokoro,

Massimo De Lorenzo,

Scot Williams.

Unwnated: quanti episodi sono?

Unwanted, la nuova serie Tv con protagonista Marco Bocci avrà in totale 8 episodi che andranno in onda in esclusiva su Sky e Now Tv. La serie tv è scritta e ideata da Stefano Bises. Unwanted è prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production.

Unwanted, le parole dei produttori della serie

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia fa sapere:

«Con Unwanted, Sky esprime ancora una volta il proprio DNA basato sulla contemporaneità, il talento e la qualità, affrontando temi caldi, rilevanti per la nostra società e oggi quanto mai urgenti, per farne un racconto di finzione che non elude gli aspetti anche più controversi del fenomeno delle migrazioni. Una nuova serie – nata dal coraggioso libro di Fabrizio Gatti – prodotta da Sky Studios con Pantaleon e Indiana e forte della guida sicura di Stefano Bises e di un cast estremamente ricco e multiculturale. Ancora una volta sarà un racconto emozionante, in cui ognuno di noi troverà un pezzo di sé, in una storia che metterà letteralmente “sulla stessa barca” occidentali e migranti, turisti e clandestini bloccati nel Mediterraneo, impossibilitati ad attraccare in qualsiasi porto».

Patrick Zorer, managing director Pantaleon Films commenta:

«Siamo molto felici di questa proficua collaborazione con il team di Sky Studios. Unwanted è stato sviluppato nel corso di diversi anni in stretta collaborazione tra Pantaleon Films, Indiana Production e il produttore Sascha Rosemann con l’obiettivo di rendere l’argomento accessibile e propositivo a un pubblico più ampio nell’ambito di una nuova prospettiva. Siamo entusiasti di vedere Oliver Hirschbiegel dirigere questo fantastico cast così speciale».