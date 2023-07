Un’ottima annata è una commedia sentimentale del 2006 diretta da Ridley Scott, che ha come principale interprete Russell Crowe, l’indimenticabile “gladiatore”.

Un piacevole film leggero ma non privo di spunti di riflessione per lo spettatore, che racconta una romantica storia a lieto fine e mostra tutta la bellezza dei paesaggi della Provenza. L’appuntamento è per Giovedì 6 Luglio su Rete 4 in prima serata: trama, cast e curiosità le trovate di seguito.

Un’ottima annata: la trama in breve e il cast

Ripercorriamo brevemente la trama di Un’ottima annata prima di vedere le curiosità che lo riguardano.

Lo spregiudicato uomo d’affari Max Skinner non si allontana mai da Londra, dove abita e dove ha la sua base operativa. Dopo avere ereditato dallo zio una bellissima tenuta in Provenza però, si reca subito sul posto per venderla. Qui incontra la bella Fanny e scopre che esiste anche un’altra maniera di vivere.

Per quanto riguarda il cast, affiancano Russel Crowe Marion Cotillard e Albert Finney (in un piccolo cameo c’è anche la “nostra” Valeria Bruni Tedeschi)

Le curiosità sul film

Ecco alcune curiosità su Un’ottima annata: