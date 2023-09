Al via la nuova stagione televisiva di Unomattina, con tante novità a partire dal nuovo orario di messa in onda. A darci il buongiorno su Rai 1, da domani, lunedì 11 settembre 2023, troveremo Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla.

Unomattina torna su Rai 1: quando in tv con il nuovo orario

La coppia di conduttori darà il buongiorno agli italiani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 9.50, su Rai1 e Rai Italia. Quest’anno UnoMattina si arricchisce di mezz’ora in più: la fascia dalle 8.30 alle 9 sarà dedicata all’attualità e ai suoi approfondimenti, in continuità con l’informazione del Tg1 e con una particolare attenzione alle notizie positive che non sempre trovano spazio nelle cronache.

Unomattina: i conduttori

Alla conduzione di UnoMattina ritroviamo Massimiliano Ossini, che ha garantito il successo dell’edizione precedente, si affianca a lui Daniela Ferolla, che dopo la felice esperienza di Linea Verde Life arriva a impreziosire l’offerta del programma.

Il programma

Come sempre, gli argomenti cardini del consueto appuntamento con UnoMattina saranno l’attualità, approfondimenti, ambiente, lifestyle e i grandi eventi come il “Prix Italia e il Festival di Sanremo 2024.

Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla racconteranno le piccole e grandi sfide che ogni famiglia è chiamata a fronteggiare in questo momento: prezzi che salgono, occupazione, salute. Torneranno dunque i suggerimenti e le ricette per contenere i costi della vita quotidiana e i tutorial mirati al risparmio, mentre i servizi e i collegamenti terranno aperta una finestra attenta e curiosa sul territorio e sulle sue dinamiche ambientali e sociali, privilegiando le buone pratiche connesse alla tutela dell’equilibrio del nostro ecosistema. Ad arricchire la proposta del contenitore di Servizio Pubblico del mattino anche momenti di gioco e di riflessione, pagine dedicate alla cultura e allo spettacolo, interviste alle personalità della scena nazionale e internazionale e dirette dai grandi eventi come il Prix Italia e il Festival di Sanremo 2024