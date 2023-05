Se non riuscite ad immaginare Richard Gere nel ruolo di un marito tradito, vuol dire che non lo avete ancora visto in Unfaithful-L’amore infedele. L’occasione di rimediare alla suddetta mancanza tuttavia, l’avrete nella prima serata di Giovedì 18 Maggio, quando Rai Due trasmetterà questa cupa pellicola di Adrian Lyne, lo stesso regista di Nove settimane e 1/2 e Attrazione fatale. In Unfaithful-L’amore infedele si ritrovano tutte le caratteristiche tipiche delle opere di Lyne, ovvero lo scandagliamento dei rapporti amorosi, matrimoniali e sessuali, perfettamente resi da un cast principale di bravissimi attori. E poi c’è il finale, anzi i finali… vediamo perché.

Unfaithful-L’amore infedele: la trama in breve e il cast

Questa, brevemente, la trama di Unfaithful-L’amore infedele.

Edward e Connie Summer sono sposati da 11 anni e sembrano innamorati come il primo giorno. Hanno tutto per essere felici, a cominciare da un bellissimo bambino fino ad una posizione economica invidiabile. Più di tutto però, hanno un legame solido e profondo. Così sembra, almeno. Un giorno, complice una forte raffica di vento che la fa cadere, Connie incontra il giovane e affascinante libraio di origine francese Paul Mertel. Lui la fa gentilmente entrare in casa sua per una medicazione. Ma questo incontro del tutto casuale ed inizialmente banale, si trasforma in una appassionata e torbida relazione clandestina. Dopo un po’ di tempo, accortosi di alcuni vistosi cambiamenti nel comportamento della moglie, Edward comincia ad indagare e resta scioccato dalla scoperta del tradimento. Non aveva mai pensato che Connie potesse cascarci e così perde la testa fino a quando non ci scappa il morto…

I tre personaggi principali della storia sono interpretati da attori di grande livello e molto popolari: Richard Gere è Edward Summer, Diane Lane è Connie Summer, Olivier Martinez è Paul Mertel.

Un film…con 5 finali diversi!

Unfaithful-L’amore infedele è un film drammatico con forti connotati da thriller erotico, con scene di sesso esplicite e un alto tasso di morbosità. Ciò che il regista intende sottolineare mediante una trama che si dipana abilmente tra sensualità spinta e noir, è proprio l’ossessione della passione e l’imprevedibilità dei sentimenti. La protagonista è una donna appagata e felice, eppure non riesce a sottrarsi all’insana attrazione per uno sconosciuto, sconvolgendo il marito, che di dover sopportare un’infedeltà del genere non l’aveva mai neanche messo in conto.

A distanza di un ventennio dall’uscita del film nelle sale (era il 2002), il finale fa ancora discutere. Quasi nessuno sa però, che di finali Unfaithful-L’amore infedele ne ha ben 5! Forte della precedente esperienza con Attrazione fatale, quando era stato costretto a tornare sul set per girare un altro finale dopo che il pubblico di prova aveva rifiutato il primo, per la pellicola con Gere e Lane il regista ha, diciamo così, abbondato. La conclusione classica di Unfaithful-L’amore infedele, nella quale ciascuno si assume le proprie responsabilità ed ogni colpa viene punita, sarebbe stato il preferito dalla Fox ma non piacque agli interpreti.

La versione definitiva, quella prediletta da Lyne e dallo sceneggiatore Alvin Sargent, è decisamente più ambigua e oscura. Nelle scelte dei coniugi non c’è nulla di prevedibile, esattamente come nulla lo è stato prima. E voi cosa ne dite, vi piace il finale del film?