Una miniserie francese sta per debuttare in prima serata su canale 5. Si tratta di “Un’altra verità” il cui titolo originale è “J’ai menti”, ovvero “Ho mentito”. La messa in onda è fissata per mercoledì 27 aprile 2022: di seguito le anticipazioni, la trama, il cast di una storia thriller che terrà i telespettatori incollati allo schermo.

Un’altra verità: trama, cast, quando inizia la nuova fiction di Canale 5

Da mercoledì 27 aprile 2022 “Un’altra Verità”, miniserie francese, occuperà il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset in prima serata per un totale di due serate. In prima battuta era stata programmata la messa in onda di “Viola come il Mare”, l’attesissima serie tv con l’attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi, che tuttavia è slittata al prossimo autunno. L’azienda, quindi, ha optato per la messa in onda di questa miniserie francese di genere thriller girata nel 2021 ricca di colpi di scena e situazioni inquietanti.

La Trama di “Un’altra Verità” miniserie francese in onda dal 27 aprile su canale 5

La protagonista della storia è Audrey a cui presta il volto l’attrice e cantante Camille Lou. La donna è l’unica sopravvissuta ad un misterioso serial killer che viveva nella regione di Biarritz sedici anni prima. Ma ora con l’assassinio brutale di una giovane diciassettenne trovata morta lungo il litorale dei Paesi Baschi, per Audrey si riapre un nuovo incubo. Apparentemente niente collega questo crimine con la serie di omicidi commessi nei primi anni 2000 dall’uomo allora noto come l’assassino di Itsas. Ma Audrey è convinta che sia proprio lui ad essere tornato! Perché all’epoca quando la donna si è trovata ad incrociare la strada dell’assassino ha mentito su tutto e con tutti.

Il cast di “Un’altra verità”

Nel cast della serie tv diretta da Frédéric Berthe su un soggetto di Bénédicte Charles e Olivier Pouponneau, oltre a Camille Lou, troviamo nel ruolo dei personaggi principali gli attori:

Thierry Neuvic,

Annelise Hesme,

Hubert Delattre,

Natalia Dontcheva.

Anticipazioni prima puntata di Un’altra verità del 27 aprile 2022

Audrey, avvocatessa che da adolescente, 16 anni prima, è sopravvissuta all’aggressione di un serial killer, scopre che nella stessa zona è appena stato commesso un omicidio. Questo le riporta alla mente la terribile notte in cui ha visto la morte in faccia. Mentre si occupa del caso di Madeleine, uccisa come le vittime di Itsas di 16 anni prima, Audrey scopre che la ragazza frequentava siti d’incontri dove adescava uomini sposati. Tra i sospettati c’è Guillaume, fidanzato di Audrey ai tempi in cui lei era stata catturata da Itsas.

Un’altra verità: dove vederla in streaming

Se per un qualche motivo non riuscite a vedere la serie tv nei giorni della messa in onda in tv, niente paura! Potete rivederla in streaming in modalità on-demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.