Torna ‘Una voce per Padre Pio‘, l’appuntamento con la musica e la fede all’insegna dello spettacolo e della beneficenza. Anche quest’anno la serata sarà condotta da Mara Venier nello scenario suggestivo di Pietrelcina. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti.

Una Voce per Padre Pio 2024: serata tra fede e musica con tanti ospiti

Storie di fede e solidarietà sono al centro di ‘Una voce per Padre Pio‘, ideato da Enzo Palumbo. L’evento culturale e musicale si è registrato lo scorso 5 giugno in piazza Santissima Annunziata ed è stato ripreso dalle telecamere. La trasmissione infatti andrà in onda mercoledì 3 luglio 2024 in prima serata su Rai1 alle 21.25. Sarà possibile vederlo in replica anche il 28 luglio nella fascia pomeridiana.

Per il quarto anno consecutivo, a condurlo ci sarà Mara Venier che sarà affiancata da molti ospiti. Personaggi legati in qualche modo al Santo che è visitato ogni anno da migliaia di fedeli. Sul palco si alterneranno Ermal Meta (da poco diventato papà), Rita Pavone, Fausto Leali, Orietta Berti, Mario Biondi, Alessio Maninni, Vinicio Marchioni e Raf. Come sempre ci sarà Al Bano, accompagnato dalla figlia Jasmine Carrisi. La voce narrante della serata sarà quella dell’attore Raoul Bova.

I progetti e come donare

Nel corso della serata saranno presentati anche i progetti dell’associazione ‘Una voce per Padre Pio‘. Al programma è abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale. Basterà comporre il numero di sms solidale 45.531 per sostenere l’associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile. E, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.

Tra i progetti c’è la richiesta di un corridoio umanitario, una rete di protezione per minori che hanno bisogno di cure mediche; e ‘De le paradis di Padre Pio’, un ospedale tecnologicamente avanzato per garantire i diritti fondamentali come quello alla vita, alla salute e a ricevere cure adeguate gratuite.