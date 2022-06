Sabato 25 giugno 2022 in prima serata su Rai1 andrà in onda il programma “Una voce per Padre Pio” al cui timone troveremo Mara Venier, reduce da un anno molto impegnativo alla conduzione del programma della domenica pomeriggio di Viale Mazzini, “Domenica In”. «Ci saranno super ospiti e grazie ai fondi raccolti si realizzeranno grandi cose» dice la conduttrice. Scopriamo gli ospiti e qualche dettaglio sulla serata.

“Una Voce per Padre Pio”, sabato 25 giugno in prima serata su Rai1: gli ospiti

La conduttrice veneta con il suo garbo e la sua delicatezza ci introdurrà in una serata di devozione e fede dedicata al Santo di Pietrelcina. Al centro della serata le storie di fede di coloro che affidano la loro vita agli insegnamenti di Padre Pio. Questa edizione, in onda in prima serata su Rai1 da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) avrà anche molti ospiti che Mara Venier annuncia dal settimanale Sorrisi e Canzoni tv. Sarà dunque una serata di musica con tanti artisti. Chi sono gli ospiti? La Venier, raggiunta da Sorrisi fa sapere:

«Molti amici di una vita, che credono in questa buona causa: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Shel Shapiro ».

Insomma, molti degli ospiti li abbiamo già visti nel salotto domenicale di Domenica In, e nella serata del 25 giugno li rivedremo in un contesto più sacro.

Mara Venier alla conduzione di “Una Voce per Padre Pio” sabato in prima serata su Rai1

Mara, sempre dalle pagine di Sorrisi afferma che questa serata – che si rinnova da più di 20 anni – è un evento a cui tiene molto.

«Sì, perché è una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia. Conosco molto bene la onlus “Una voce per Padre Pio” e la serietà con cui utilizza i fondi raccolti attraverso il numero solidale 45.531 per tanti progetti contro la povertà. Opera da tempo anche in Africa e ha costruito strutture importanti: una casa famiglia, un orfanotrofio e un centro di accoglienza che ospitano bambini abbandonati e disabili».

Mara Venier è molto devota a Padre Pio e infatti dice:

«Quando sono stata a Pietrelcina per la prima volta con mio marito (il produttore Nicola Carraro, ndr) abbiamo provato un’emozione fortissima, indimenticabile. A casa ho due immaginette di Padre Pio. Nei momenti di sconforto le guardo e gli chiedo: “Guarda anche tu me”, pregando che mi protegga».

Appuntamento quindi con “Una Voce per Padre Pio”, sabato 25 giugno 2022 in prima serata su Rai1 con Mara Venier.