Torna in tv Una voce per Padre Pio, evento all’insegna dello spettacolo e della beneficenza giunto alla sua ventiquattresima edizione (va in onda dal 2000). Un’intera serata in cui tanti volti noti dello star system italiano si avvicenderanno sul palco per esibirsi ed invogliare gli spettatori a fare un gesto di solidarietà nei confronti di chi soffre. Ecco tutte le informazioni che stavate cercando a riguardo.

Una voce per Padre Pio 2023: chi conduce, quando e dove vederlo in tv

Anche quest’anno sarà la bella, brava e spumeggiante Mara Venier a condurre la serata evento Una voce per Padre Pio in diretta dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN). La musica e lo spettacolo, ancora una volta, saranno messi a disposizione della solidarietà nei confronti delle persone più bisognose.

Ciascuno è chiamato a fare la propria parte, vip e telespettatori a casa. Una voce per Padre Pio va in onda su Rai Uno Venerdì 9 Giugno (inizio previsto per le 21.30 circa). Un’occasione da non mancare per sentirsi più vicini agli altri e per fare un piccolo gesto concreto verso chi ci chiede aiuto.

Gli ospiti

Anche in questo 2023 si prevede la partecipazione di tanti volti e nomi noti della musica e dello spettacolo italiano. Ci saranno, fra gli altri, Nino D’Angelo, Leo Gassmann, l’esplosivo neo ottantenne Al Bano, Arisa, Patty Pravo, Michele Placido, Clementino e i Ricchi e Poveri. Dunque attori, cantanti e showman tutti uniti per una grande causa comune e per lo scopo più nobile che esista, aiutare gli altri.

La raccolta fondi: il numero di telefono

L’obiettivo principale e più autentico de La voce di Padre Pio, si sa, è quello di raccogliere fondi a supporto dei progetti di Una voce per Padre Pio onlus. Come anticipato, tutti siamo chiamati a partecipare. Per fare una donazione, basta chiamare il numero solidale 45531 da rete fissa oppure da cellulare.