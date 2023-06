Tutto pronto per l’evento “Una Voce per Padre Pio 2023” condotto da Mara Venier e trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della trasmissione ambientata nella splendida Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN).

Una Voce per Padre Pio 2023, i cantanti e gli ospiti

Venerdì 9 giugno 2023 in prima serata dalle ore 21.35 appuntamento con la nuova edizione de “Una Voce per Padre Pio“. A condurre la trasmissione c’è Mara Venier da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina. I valori al centro del programma saranno speranza, rinascita e gioia e ancora una volta la trasmissione è ambientata a Pietrelcina, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale. Per l’edizione 2023 tantissimi ospiti e cantanti che si alterneranno sul palcoscenico: da Nino D’Angelo ad Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi. E ancora: Arisa, Leo Gassman, Michele Placido, Patty Pravo, Ricchi e Poveri, Clementino.

Ad accompagnare gli artisti l’Orchestra “Suoni del Sud” diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Durante la trasmissione spazio anche a momenti di riflessione con i racconti e le testimonianza di chi ha conosciuto Padre Pio. Tra i vari ospiti: il cappuccino Fra Daniele, il Professor Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli che segue da vicino il progetto ‘Cuori Ribelli’. E ancora: il Professor Giulio Basoccu che racconterà dell’inaugurazione di un Ospedale in Costa D’Avorio e i volontari dell’Associazione ‘Una voce per Padre Pio Onlus’ per ricordare i progetti in Italia e all’estero.

Una Voce per Padre Pio: solidarietà e raccolta fondi

Giunto alla sua ventiquattresima edizione, Una Voce per Padre Pio è nato da un’idea di Enzo Palumbo come l’occasione di raccontare storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio. Il programma, infatti, è sopratutto un evento di solidarietà visto che ogni anno è abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”.

Per partecipare basterà inviare un sms solidale al numero 45531 si potrà sostenere l’associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.

Il programma sarà trasmesso venerdì 9 giugno in prima serata, dalle 21.35, (e, in replica, il 2 luglio alle 16:00) su Rai1.