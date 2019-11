Nella puntata di oggi 27 novembre di Una Vita, estremamente furibondo, Samuel minaccia padre Telmo di ucciderlo. Alicia rivela al religioso di essersi alleata con l’Alday per farlo radiare dall’ordine. Telmo però non si piega alle sue minacce. Ecco la puntata integrale con il video Mediaset per la replica in streaming della famosa soap opera spagnola.