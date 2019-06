Qui, su Super guida tv, i video Mediaset ufficiali per rivedere, in streaming on demand, le puntate serali di Una Vita di sabato 8 giugno 2019. Nel nuovo appuntamento con la soap opera, mandato in onda stasera da Rete 4: Servante ha sottratto un trasformatore elettrico per infastidire Paquito; Blanca si è risvegliata dopo lo svenimento e il parto in mezzo al nulla. Ma la bambina è nata morta o ha ragione Blanca?