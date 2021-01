In Spagna Una Vita chiude i battenti: la notizia è rimbalzata come un boomerang nelle ultime ore creando nelle migliaia di appassionati della soap iberica incredulità. Sembra proprio che, dopo la cancellazione de Il Segreto, anche Una Vita sia prossima ad essere cancellata definitivamente dal palinsesto di La 1. A dare l’annuncio che ha lasciato allibiti i fans delle vicende di Acacias 38 è stata TVE, la televisione spagnola.

Soap Una Vita: audience altissima

L’incredulità è veramente tanta, anche perché la soap dopo quasi sei anni e 1500 episodi girati, riscuoteva un discreto successo, facendo registrare ad ogni puntata una media di circa un milione di telespettatori nella penisola iberica, mentre da noi siamo arrivati a sfiorare anche i tre milioni in qualche occasione.

I numeri che emergono contribuiscono a creare incredulità intorno alla notizia: nessuno riesce a spiegarsi i motivi che hanno portato la TVE ad interrompere le riprese delle vicende che si svolgevano lungo Calle Acacias.

Insieme alla notizia della chiusura della soap Una Vita sono arrivate anche alcune rassicurazioni da parte di TVE. Tutte le story line verranno concluse senza lasciare nessuno scenario aperto. I fans della soap spagnola potranno così almeno sapere quale sarà il destino di Marcia e Felipe, Genoveva, Ursula, Ramon ed i tanti personaggi che hanno dato vita alle tante vicende.

Spoiler Una Vita: quando finisce in Italia?

Dopo lo stupore per la decisione dell’emittente spagnola di scrivere la parola fine alla soap iberica è arrivata la domanda che in queste ore fa stare con il fiato sospeso i fans Una Vita: quando finisce in Italia? L’emittente ha precisato che in Spagna la programmazione continuerà ancora fino a marzo. Considerando la distanza temporale tra la messa in onda iberica e quella italiana possiamo quindi ipotizzare che la soap continuerà a tenerci compagnia ogni giorno alle ore 14,10 su Canale 5 ancora per un anno e mezzo.

Come andrà a finire Una Vita? Per saperlo, cari amici lettori, continuate a seguirci. Se volete rivedere qualche puntata che vi siete persi la potete trovare qui in replica streaming, insieme a tante anticipazioni degli spoiler e news sulla soap spagnola.