La Fede smuove le vite dei protagonisti. Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 5 luglio 2019, Blanca ha legato sempre più con Cristina Novoa, così tanto che la donna l’ha convinta a lasciare Diego e a ritornare dal marito. In puntata, inoltre, Felipe ha incontrato Diego, deluso per quanto accaduto e col morale a terra a causa dell’allontanamento voluto da Blanca. Ecco qui il video Mediaset per rivivere, in streaming on demand, l’intero odierno episodio della soap opera. Qui nel link, invece, le nuove anticipazioni e le precedenti puntate intere di “Acacias 38”.