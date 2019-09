Celia c’è, vien da dire. Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 12 settembre 2019, Celia ha fatto ritorno ad Acacias prima di quanto previsto, suscitando così immensa gioia nell’incontrollato Felipe. Intanto, il dottor Guillen si è fatto coraggio ed ha confessato a Diego e a Blanca tutta la verità sul piccolo Moises: è stato Samuel a far ammalare il bambino? Prima di risolvere il nuovo rebus della soap opera di Canale 5, rivediamo, in streaming on demand, la puntata intera di Una Vita trasmessa in tv questo giovedì pomeriggio.