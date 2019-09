L’apparenza inganna? Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 10 settembre 2019, Samuel è andato in ospedale e Blanca e Diego hanno finto di credergli nuovamente a proposito del piccolo Moises. Inoltre, Alday si è arrabbiato per le parole che il dottor Guillen ha pronunciato in merito alle condizioni di salute del bambino. Ecco il video Mediaset con l’intera puntata di oggi di Una Vita, da ripercorrere in streaming on demand.