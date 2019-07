Ultima puntata del mese, quella di Una Vita in onda oggi, mercoledì 31 luglio 2019, nel pomeriggio d’amore di Canale 5. Nel nuovo episodio della soap opera spagnola, infatti, Blanca ha fatto capire che vuole ancora tenere prigioniera Ursula, almeno fino a quando la madre non le dirà tutta la verità su Moises. Riuscirà, allora, la Dicenta più piccola della famiglia a ritrovare il bambino? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Mediaset ufficiale, completo dell’intero appuntamento con la soap trasmesso in prima tv questo mercoledì 31.