Amori che – letteralmente – avvelenano. Parliamo anche di quelli mostrati nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 29 maggio 2019. Mentre, infatti, Silvia ha evitato di bere il veleno somministratole dal marito, scambiando il flacone con furbizia, l’amore tra Blanca e Diego ha cominciato a farsi più evidente, con i due molto vicini a scambiarsi un bacio in pubblico. Intanto, Ursula ha rimproverato aspramente Carmen, imponendole di lasciare perdere Riera. Ecco, allora, la puntata intera della soap opera di questo mercoledì pomeriggio, da rivedere, in streaming on demand, nel nuovo video Mediaset ufficiale. Qui anche le anticipazioni della soap per questa settimana.