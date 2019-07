Un “audio” sorprendente? Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Leonor ha riunito gli abitanti di Acacias a “La Deliciosa” e ha fatto sentir loro le parole lasciate in eredità spirituale dalla mistica Cristina Novoa. Intanto, Diego ha fatto recapitare a Blanca il ciondolo chiama-angeli, rinnovando per lei un briciolo di speranza. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intera puntata odierna della soap.