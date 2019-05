“Ruggine” tra padri e figli, malattie e così via. La puntata di Una Vita di oggi, martedì 28 maggio 2019, ha raccontato questo ed altro ai telespettatori di Canale 5. Più nel dettaglio, infatti, Jaime ha detto a Blanca che Diego non è malato e che farà di tutto per farlo uscire dal carcere. Intanto, Samuel si è ingelosito per il fratello che occupa un posto di prim’ordine nel cuore del padre, mentre Ursula si è ancora interessata a Blanca e a suo figlio. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intero nuovo episodio della soap opera. Qui anche la puntata intera di ieri, lunedì 27 maggio.