Un lieve malore, nascosto bene. Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 2 luglio 2019, Arturo ha accusato un giramento di testa, ma ha cercato di celare il tutto alla moglie Silvia. Intanto, Diego si è recato da Ursula per andar via con Blanca, ma l’ha trovata alle prese con una vera e propria crisi. Qui, in apertura, il video Mediaset con le odierne scene della soap opera, da rivedere in streaming on demand. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle puntate in onda su Canale 5 dall’8 al 12 luglio.