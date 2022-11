Sabato 12 novembre 2022 ultimo appuntamento con la soap spagnola Una Vita. La notizia era arrivata nel maggio 2021, quando l’emittente televisiva La1 di TVE aveva annunciato di aver trasmesso le ultime puntate. La differenza temporale tra la messa in onda spagnola e quella italiana ha permesso ai fans che ogni giorno si sintonizzavano su Canale 5 per seguire le vicende di Acacias 38 di trovare ancora ad attenderli i loro beniamini. Ora però siamo arrivati al momento dei saluti, e per Una Vita – dopo 1500 puntate e oltre 5 anni di programmazione – è giunto il momento di scrivere la parola “fine“.

Una Vita finisce dopo quasi sei anni

La serie ambientata nella Spagna di fine Ottocento è andata in onda nel Paese d’origine dall’aprile 2015 raccogliendo molti successi. La serie ambientata ad Acacias ha conquistato moltissimi fans, sia sulla rete televisiva spagnola che in molti altri Paesi. Esportata in America Latina ha visto nascere una comunità di affezionati fans che amano definirsi “acacieros“, è arrivata in Italia il 22 giugno 2015 e ha sfiorato in più occasioni i 3 milioni di telespettatori, per uno share del 18%.

Finale Una Vita con tanti ritorni eccellenti

Per congedarsi dal suo pubblico Una Vita ha pensato a una serie di ritorni eccellenti – alcuni amati altri sicuramente un po’ meno – che animeranno queste ultime puntate Una Vita. Per la gioia dei fans – e di Rosina – assisteremo al ritorno di Leonor Hidalgo, che deciderà di fare una sorpresa alla madre presentandosi ad Acacias con il marito e le tre gemelle.

Ma i colpi di scena non mancheranno, e tra i ritorni eccellenti avremmo modo di rivedere anche Susana e Armando, rientrati nel quartiere dopo aver fatto fortuna oltreoceano con il petrolio. La coppia proporrà a Rosina e Liberto di entrare in affari e i due, sul punto di rinunciare per mancanza di liquidità, troveranno in Casilda una preziosa alleata. La domestica infatti deciderà di investire il denaro vinto alla lotteria nell’affare, divenendo così socia a tutti gli effetti dei suoi ex datori di lavoro, di Susana e di Armando.

Ci sarà anche un altro ritorno, che sicuramente ci lascerà a bocca aperta. Scopriremo infatti che Cayetana Sotelo Ruz – dark lady per eccellenza di Acacias 38 – è ancora viva ed è complice di Gabriela. Sarà proprio la figlia della Salmeron che nel finale Una Vita telefonerà alla donna, annunciandole la morte di Genoveva e dicendole che può fare ritorno ad Acacias e riprendersi ciò che le appartiene.