Le anticipazioni di Una Vita dal 20 al 26 settembre 2020 ci svelano che presto per le vie di Acacias si diffonderà la voce che Camino ha ripreso a parlare. Ma a dar vita ai pettegolezzi per il quartiere sono gli incontri tra Rosina ed Ignacio, che divengono sempre più frequenti. Susana non può fare a meno di rimproverare la donna, che però si mostra sempre più determinata a non lasciarsi influenzare e non vuole rinunciare a frequentare un amico per colpa dei pettegolezzi. I sospetti di Susana però non tarderanno a diventare certezze, quando Ignacio si dichiara a Rosina e Liberto, vedendoli insieme, dice alla moglie che è libera di rifarsi una vita.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 20 al 26 settembre 2020

Nel quartiere si comincia a respirare un’aria più tranquilla e rilassata, ora che finalmente Bellita e Cinta hanno fatto la pace. Rimangono però alcuni misteri che continuano a preoccupare Felipe, come il fatto che Alfredo sembrava essere al corrente del suo piano con Genoveva, anche se la donna afferma di non sapere come possa averlo scoperto.

L’attrazione tra l’avvocato e la moglie di Alfredo Byron si fa comunque sempre più forte, tanto che i due finiscono a letto. Grazie alla loro crescente intesa Genoveva viene a sapere da Felipe del progetto d’affari di Ramon e, con una scusa, cerca di farsi dare da Alfredo 5mila pesetas per partecipare all’investimento. Ursula nel frattempo si mostra disposta a procurarle quel denaro, purché non le vengano rivolte domande sulla provenienza.

La signora Byron può così consegnare a Ramon una forte somma di denaro, che permetterà ai vicini di investire nelle assicurazioni La Tizona. Felipe non può comunque non essere preoccupato per le condizioni di salute di Marcia, costretta a letto da un improvviso malore.

La lotteria ideata dalle donne di Acacias 38 ha avuto molto successo, e le domestiche consegnano a Susana e Felicia il denaro ricavato.

Un uomo misterioso fa la sua comparsa ad Acacias e si reca a far visita ad Emilio: si scopre che si tratta di Ledesma, l’individuo con cui la famiglia Pasamar ha un conto in sospeso. Davanti a lui Emilio mente sulla relazione che lo lega a Cinta, facendo preoccupare la ragazza che inizia a temere che lui non la ami abbastanza.

Casilda si lascia sfuggire che lei e Agustina screditeranno la testimonianza di Úrsula al processo contro Liberto.

Spoiler Una Vita: il denaro della lotteria è stato rubato

I domestici decidono di consegnare al parroco il denaro che sono riusciti ad accumulare con la lotteria che hanno organizzato. Quando Fabiana prende la borsetta nella quale lo avevano riposto scopre però che questa è stata tagliata e svuotata.

Quali altri avvenimenti arriveranno a turbare la quotidianità degli abitanti di Acacias 38? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora una settimana, quando gli spoiler spagnoli ci sveleranno nuove news in arrivo dalla penisola iberica.

