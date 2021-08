Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che per Fabiana, Servante e Casilda sta per arrivare una vincita inaspettata. I tre infatti vinceranno alla lotteria un bel gruzzoletto. Cosa decideranno di farne? Vediamo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Fabiana e Servante, un nuovo look alla pensione

Fabiana e Servante non avranno dubbi su come impiegare il denaro vinto. Quella somma di denaro arrivata in modo del tutto inaspettato servirà in gran parte per rimettere a nuovo la loro pensione. Dopo essersi concessi una meritata vacanza i due daranno inizio al riammodernamento dello stabile e l’attività continuerà a dargli soddisfazioni. Con un nuovo aspetto esterno la pensione sembrerà capace di attirare ancora più clienti e gli affari andranno a gonfie vele.

I soldi vinti non cambieranno la vita neppure a Casilda, che deciderà di mettere il gruzzoletto da parte e continuare a lavorare per Rosina e Liberto.

Sebbene tutti e tre fossero nelle condizioni di concedersi un tenore di vita molto più agiato quindi, il denaro ricevuto non stravolgerà le loro vite: tutti continueranno a fare ciò che facevano prima della vincita.

Spoiler Spagna Una Vita: il processo contro Genoveva

Servante, Casilda e Fabiana non saranno i soli a gioire ad Acacias 38. Se i tre festeggeranno la vincita inattesa, Genoveva potrà festeggiare la libertà riconquistata. Proprio così, la dark lady di Acacias sarà rimessa in libertà grazie alla falsa testimonianza di Laura. La nuova domestica, che aveva promesso tutto il suo appoggio a Felipe, sarà costretta a dichiarare il falso sotto la minaccia che la Salmeron e l’avvocato Velasco le faranno di rendere pubblico un terribile segreto del suo passato.

Ora che Genoveva è di nuovo libera siamo pronti a scommettere che non tarderemo a ritrovarla di nuovo immischiata in qualche gesto malvagio. Per sapere cosa accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

