Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che vedremo Ursula prepararsi a lasciare Acacias 38. Dopo essere stata tradita da Genoveva, che per compiacere Felipe l’ha allontanata dalla festa di fidanzamento, la megera perde la testa e punta un coltello alla gola della sua ex alleata. Solo l’intervento tempestivo di Felipe e Jacinto riesce ad impedire la tragedia.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula cacciata dai vicini

Tutti nel quartiere realizzano che il quadro psicologico di Ursula è ormai giunto ad un livello allarmante. Il gesto messo in atto ai danni di Genoveva spinge gli abitanti di Acacias a prendere una decisione unanime: Ursula deve andarsene.

Ormai è fin troppo chiaro che la sua presenza nel quartiere espone tutti ad un serio pericolo ed è per questo che i vicini costringono l’ex istitutrice a fare le valigie. La Dicenta, seppure tra le lacrime, si prepara così a lasciare il quartiere che l’ha vista per molti anni impegnata in mille situazioni diverse. La decisione presa a malincuore viene però seguita da una minaccia rivolta a tutti coloro che, a suo modo di vedere, le hanno adesso voltato le spalle ed Ursula, lasciando Acacias, medita la sua vendetta nei confronti della Salmeron.

Spoiler Spagna Una Vita: Genoveva e Felipe in pericolo?

Il disprezzo che ha potuto osservare negli sguardi dei suoi vicini mentre si accingeva a lasciare il quartiere non ha potuto fare altro che aumentare la sete di vendetta di Ursula, che adesso appare disposta a tutto pur di farla pagare alla sua ex alleata. Determinata a vendicarsi di Genoveva la Dicenta si reca a far visita ad Andrade, che si trova rinchiuso in carcere dopo la denuncia di Felipe.

Il piano di Ursula è chiaro: ottenere la complicità di Cesar Andrade per potersi finalmente vendicare della sua ex padrona. L’uomo è in attesa di processo, e sa bene che potrebbe passare tutta la vita dietro le sbarre. Accettando di aiutare Ursula a portare a termine la sua vendetta le chiede di poter avere in cambio la testa dell’avvocato che lo ha messo in quella situazione.

Difficile dire al momento se Felipe e Genoveva sono veramente in serio pericolo, anche se questa alleanza tra Ursula ed Andrade non sembra far presagire niente di buono. Per saperne di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.