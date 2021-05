Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che nelle prossime puntate assisteremo a una violenta esplosione che devasterà il quartiere iberico di Acacias 38 e causerà la morte di molti protagonisti storici della soap. Ma vediamo in dettaglio cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: la vendetta di Genoveva

Negli episodi che presto vedremo Genoveva riuscirà a uscire indenne dal processo nel quale sarà accusata della morte di Marcia e Ursula. A questo punto la dark lady sarà ancora più intenzionata a farla pagare agli abitanti di Acacias, vendicandosi così di tutti coloro che l’hanno tradita. La Salmeron non esiterà ad allearsi con il suo nuovo braccio destro Aurelio e con la governante Soledad.

Sarà proprio quest’ultima a piazzare una bomba in piazza che esplodendo seminerà panico e terrore nella cittadina. Carmen e Antonito perderanno la vita nell’esplosione. Ramon sarà così di nuovo costretto ad affrontare un lutto tremendo e non sembrerà riuscire a riprendersi, tanto che dovrà rinunciare anche a presenziare alla cerimonia commemorativa per le vittime dell’attentato.

Anche Felipe resterà ferito nell’attentato e i postumi fisici e psichici permarranno a lungo.

Spoiler Spagna Una Vita: salto temporale di cinque anni

Dopo la tremenda esplosione ci sarà un salto temporale di cinque anni, trascorsi i quali ritroveremo l’Alvarez-Hermoso che sembrerà fare ancora molta fatica a camminare. Ma oltre ai problemi fisici quell’attentato sembrerà aver procurato in lui anche repentini sbalzi di umore, tanto che si mostrerà spesso nervoso e irascibile. Nel tentativo di aiutare l’amico a riprendersi Ramon troverà per lui un’infermiera personale, Fatima. Ma in presenza della donna l’avvocato sarà ancora più irrequieto e confiderà al Palacios di non fidarsi affatto di lei.

Purtroppo i fatti finiranno per dargli ragione e una mattina al risveglio troverà la sua casa svaligiata mentre Fatima sembrerà essersi dileguata con il bottino. Inutile dire che a quel punto Felipe non vorrà più nessuno ad assisterlo, anche se presto potrebbero esserci nuove sorprese. Una nuova infermiera sembra infatti essere in arrivo e stavolta le cose potrebbero andare diversamente.

Di chi si tratterà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.