Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che Genoveva, dopo essere uscita dal carcere e aver perso il bambino, riverserà tutto il suo odio sugli abitanti di Acacias e sul marito Felipe, colpevole ai suoi occhi di averla sposata pur amando ancora Marcia. Cosa avrà in mente la dark lady? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva e Aurelio organizzano un attentato

La perfida Genoveva ha modo di fare la conoscenza di Aurelio, un misterioso uomo d’affari benestante. Insieme all’uomo organizza un’esplosione nella piazza centrale e nell’ora di punta, in cui perderanno la vita molti abitanti di Acacias. Carmen e Antonito perdono la vita, lasciando nella disperazione i rispettivi coniugi, e Felipe rimane gravemente ferito. I postumi dell’esplosione impediranno all’avvocato di riprendersi sia fisicamente che psicologicamente.

La sua vendetta può dirsi compiuta e, dopo lo scoppio, la Salmeron lascia il quartiere ormai distrutto per fare ritorno solo qualche anno dopo. Proprio così: coloro che pensavano di essere riusciti a liberarsi della perfida donna devono presto ricredersi. In un pomeriggio assolato una macchina di lusso arriva ad Acacias e da questa scendono Genoveva e Aurelio. La Salmeron comunica agli abitanti increduli di aver sposato Aurelio e aver trovato finalmente la felicità al fianco di un uomo che ama.

In realtà l’unione con Aurelio è un matrimonio di interesse, esattamente come era stato in passato quello con Alfredo. Il nuovo marito di Genoveva è un uomo dispotico che riesce ben presto a farsi odiare da tutto il quartiere e dai lavoratori del suo laboratorio di sostanze chimiche.

Spoiler Spagna Una Vita: Aurelio muore!

Proprio un lavoratore della fabbrica, Rodrigo, esasperato convoca Aurelio nel laboratorio con una scusa e lo tramortisce, lasciandolo poi lì a morire lentamente intossicato dai gas tossici che vengono sprigionati nell’aria.

La notizia della morte di Aurelio arriva ben presto agli abitanti di Acacias, che si precipitano a fare le loro condoglianze a Genoveva. Ma la vedova è tutt’altro che rattristata dalla morte del marito: adesso può ereditare l’immensa fortuna . Sarà davvero un periodo felice oppure arriveranno ben presto nuove nubi all’orizzonte per la Salmeron? Per sapere cosa accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.