Una Vita, anticipazioni spagnole: Susana inizia una relazione, Felipe soffre

Le anticipazioni spagnole di Una Vita parlano d’amore e di colpi di scena. Susana, dopo un lungo periodo da single, finalmente conoscerà un uomo che le farà battere il cuore: si tratterà di Armando. Vergognosa di provare simili sentimenti e del fatto che il diplomatico sia divorziato, la sarta nasconderà molto bene il suo interesse per il diplomatico. Ci penserà Rosina a spronare la mamma di Simon.

Intanto, tra Felipe e Marcia le cose si metteranno piuttosto male. Il giorno del loro matrimonio, la coppia riceverà un’amara sorpresa che distruggerà il cuore dell’affascinante avvocato.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole: Santiago si rifiuterà di lasciare Acacias 38

Il giorno del matrimonio di Felipe e Marcia sarà rovinato dall’interruzione di un certo Santiago. Quest’ultimo irromperà alla funzione affermando di essere il marito della brasiliana. Sconvolta da questa apparizione, la domestica si sentirà male e sarà portata in ospedale. In seguito si rimetterà completamente e cercherà di spiegare le sue ragioni a Felipe. A quanto pare la donna non sapeva che suo marito fosse ancora vivo.

Tra la brasiliana e l’avvocato Alvarez-Hermoso ci sarà un riavvicinamento. I due innamorati finiranno per baciarsi sotto gli occhi sorpresi di Augustina la quale, per fortuna, prometteàr di non dire niente a nessuno. Riuscirà a mantenere il segreto?

Intanto il marito di Marcia, Santiago, si rifiuterà di lasciare Acacias 38 in quanto si ambienterà piuttosto bene nel quartiere. Genoveva andrà ad interrogare Felipe circa l’eventuale frequentazione con Marcia. Cosa risponderà l’Alvarez-Hermoso?

Spoiler Una Vita: Susana tra le braccia di Armando

Susana, spronata dalla sua amica Rosina, deciderà di dare un’opportunità all’ex diplomatico Armando. I due intraprenderanno una relazione ufficiale anche grazie ai consigli di Carmen e Antonito. La sarta capirà che la vita è troppo breve per dar conto alle dicerie della gente. Ed ecco che finalmente la mamma di Simon troverà l’amore. Durerà? Lo riveleremo nelle prossime anticipazioni di Una Vita.