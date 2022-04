Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati su Natalia, che dopo essere stata aggredita viene arrestata. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Natalia aggredita e arrestata

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia stiamo assistendo alla nascente relazione tra Felipe e Natalia, mentre in Spagna la situazione si è già fatta molto più bollente. La Quesada, dopo essere stata aggredita, viene infatti arrestata e rinchiusa in carcere. Della sua difesa si occupa l’Alvarez-Hermoso, che ha così modo di avvicinarsi anche al fratello della ragazza.

Il piano che ha portato all’arresto di Natalia è stato ordito da Pierre Caron, ovvero l’uomo che, nelle puntate in onda in questi giorni in Italia, Aurelio vorrebbe che la sorella frequentasse. In realtà Pierre nasconde un terribile segreto, poiché si tratta di un uomo al servizio di Marcos.

Spoiler Spagna Una Vita: tutti solidali con Natalia

La giovane Quesada non viene certo abbandonata al suo destino, e mentre si trova in carcere sono in molti a dimostrarle la loro solidarietà. In primis ovviamente c’è Felipe, che come già detto si occupa anche della sua difesa, poi il fratello Aurelio ed Anabel.

Tra i personaggi che non ci saremo certo aspettati di vedere al fianco di Natalia in questo periodo nero della sua vita c’è Genoveva, eppure la dark lady mostra la sua solidarietà alla ragazza anche se non ha mai completamente perdonato alla giovane il fatto di essersi innamorata di Felipe quando il suo compito era quello di limitarsi a sedurlo.

Proprio in occasione di una visita della Salmeron, Natalia cade in preda ai suoi incubi e, delirante per la febbre, si lascia sfuggire alcuni dettagli su Marcos. Genoveva non può fare a meno di notare che vi sono alcuni “segreti” di cui i fratelli Quesada non le hanno parlato, e che riguardano qualcosa accaduto tra Natalia e Marcos in Messico. Decisa a indagare, la dark lady non rinuncia però a sostenere Natalia, dimostrando di avere un cuore. Ma cosa è successo in Messico tra la Quesada e Marcos? Genoveva riuscirà a scoprire i segreti che la giovane si porta dentro?

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui