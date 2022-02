Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. A trovarsi sotto i riflettori è Marcelina, o meglio, l’assenza prolungata di Marcelina da Acacias. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Indelecia si prende cura di Jacinto

La partenza di Marcelina ha messo in crisi il portinaio, che però ha potuto contare sull’imminente arrivo di Indelecia e sua madre, arrivate ad Acacias per prendersi cura di lui. L’arrivo dell cugina di sua moglie non ha entusiasmato troppo il cugino di Casilda, che quando ha saputo che madre e figlia sarebbero ripartite ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Dopo la partenza però Indelecia, a sorpresa, fa ritorno nel ricco quartiere di Acacias e dimostra subito di avere molto a cuore le sorti del portinaio. La sua vicinanza con Jacinto si fa ogni giorno più stretta, tanto che l’uomo, che ancora soffre per la lontananza dalla moglie, appare via via più tentato dalla cugina della consorte. Ad accorgersi dell’attrazione dell’uomo per Indelecia è Servante, che escogita in fretta un rimedio naturale per aiutare l’amico a tenere sotto controllo il suo istinto.

Spoiler Spagna Una Vita: un infuso naturale per Jacinto

L’infusa naturale che Servante fa bere a Jacinto provoca in quest’ultimo una forte insonnia: il portinaio si addormenta continuamente e ovunque si trovi. Nel frattempo però Indelecia si mantiene ben sveglia, e non fa mancare a Jacinto le sue attenzioni. Ben presto tutto il quartiere inizia a notare questa vicinanza insolita e sospetta. Anche Fabiana si accorge della imbarazzante situazione e decide di prendere in mano la situazione per impedire a Jacinto di fare qualcosa di cui potrebbe poi pentirsi.

Niente però sembra riuscire a fermare Indelecia, che sta sempre più appiccicata al portinaio rischiando di fargli perdere l’autocontrollo. Proprio così, anche se quando Jacinto sembra ormai sul punto di lasciarsi andare accade qualcosa che lo ferma. Il ritorno di Marcelina riesce a impedire al marito di compiere un grave errore. Tuttavia la fioraia rimane perplessa davanti a una scena ben diversa da quella che si aspettava di trovare e chiede spiegazioni. Tra le due cugine scoppia una violenta lite, durante la quale Indelecia si lascia sfuggire un segreto di Marcelina. La donna aveva una relazione con il sagrestano del paese. Sarà vero?

Davanti a questa affermazione Jacinto rimane sconvolto e non sa più a quale delle due donne credere. Di sicuro lo strano triangolo amoroso di Acacias avrà delle conseguenze, ma per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5.