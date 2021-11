Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena, che ci faranno trattenere il fiato per la sorte di Lolita. Per la Casado sembra essere un periodo nero. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Lolita è malata

La povera Lolita si troverà a fare i conti con un male incurabile. Se inizialmente il malessere accusato dalla donna la porterà a pensare di essere in dolce attesa, ben presto le analisi sveleranno un’altra ragione. La gioia per una nuova gravidanza verrà così presto sostituita dalla disperazione, quando la Casado scoprirà di avere una terribile malattia. Per lei sembreranno esserci poche speranze e le sue condizioni peggioreranno velocemente.

La sfortuna sembrerà essersi abbattuta sulla donna che, dopo aver affrontato il tradimento di Antonito con Natalia, si troverà a combattere contro un male incurabile. Neppure la visita del consorte, che si precipiterà in ospedale ribadendole il suo amore, riuscirà ad alleviare le sofferenze della giovane donna, che sul suo volto appariranno fin troppo evidenti. Il figlio di Ramon implorerà il suo perdono per averla tradita.

Più tardi Antonito troverà tra gli effetti personali della moglie un biglietto consegnatole tempo prima da Aurelio e capirà che Natalia era stata incaricata dalla perfida Genoveva per sedurlo e rovinare così il suo matrimonio. Sarà troppo tardi per recuperare l’amore di Lolita? La donna lascerà un piccolo spiraglio chiedendogli solo un po’ di tempo per guarire la ferita aperta dalla scoperta del suo tradimento. Per il momento la guarigione a cui Antonito terrà di più riguarderà solo la tremenda patologia che ha colpito la Casado. Purtroppo le cose sembreranno non mettersi molto bene per la coppia.

Spoiler Spagna Una Vita: Antonito impegnato a salvare Lolita

Davanti alle parole dei medici, che non lasceranno speranze al giovane Palacios, l’uomo non sembrerà disposto ad arrendersi. Antonito cercherà un medico in grado di salvare la sua adorata moglie. Quando scoprirà che a Siviglia vi è un dottore che potrebbe avere la cura miracolosa per la moglie si preparerà a partire, non prima di averle giurato amore eterno.

Riuscirà a trovarlo, e soprattutto il medico avrà davvero una cura capace di salvare la donna? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.