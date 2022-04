Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati su Marcos, che si ritrova al centro della terribile vendetta di Genoveva e Natalia. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: uscita di scena drammatica per Marcos

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia stiamo assistendo all’alleanza tra Natalia e Genoveva, nella quale quest’ultima stringe un patto con la Quesada “odiata” da tutto il quartiere per aver minato il rapporto tra Antonito e Lolita. Sicuramente la vicinanza della Salmeron è per Natalia un ottimo supporto, e l’amicizia che nasce tra le due donne la spinge a confessare alla dark lady anche il terribile segreto che da anni si porta dentro. Natalia infatti subì violenza in Messico, e l’uomo che si approfittò di lei era nientemeno che Marcos Bacigalupe.

La Salmeron escogita allora un piano per far confessare all’uomo le sue colpe e da questo momento per il Bacigalupe iniziano i guai. Il destino crudele sembra accanirsi ancora contro di lui: Marcos esce di scena in modo drammatico. La dark lady organizza un incontro, invitandolo a casa sua con l’intenzione di fargli ammettere di aver violentato in Messico Natalia.

Seduti sul divano, con in mano due coppe di champagne, Marcos e Genoveva sembrano due vecchi amici. Ma i piani della Salmeron sono ben diversi: la donna prova a sedurlo con il solo scopo di potergli sottrarre la pistola, che intende usare per estorcergli una confessione.

Marcos intuisce i piani della diabolica dark lady e, prima che lei riesca ad appropriarsi dell’arma, la aggredisce. A quel punto interviene Natalia, la sorella di Aurelio, che non esita a pugnalarlo alle spalle. Per Marcos è la fine!

Spoiler Spagna Una Vita: Natalia tradita da Genoveva

Un’alleanza che sembra aver portato vantaggi sia a Genoveva che a Natalia sta per sciogliersi. Ormai sappiamo bene che la dark lady non fa mai niente per niente, e la sua solidarietà verso Natalia aveva il solo scopo di poter contare su un’altra “pedina” da muovere a suo piacimento per il raggiungimento dei suoi scopi. Ecco allora che, una volta raggiunti i suoi obiettivi, la Salmeron non ha più alcun bisogno della Quesada e non esita a liberarsi definitivamente di lei.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.