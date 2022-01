Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. A trovarsi sotto i riflettori saranno i Dominguez. Nelle puntate italiane di Una Vita Josè e Bellita hanno momentaneamente lasciato il quartiere di Acacias 38 per recarsi in Argentina dalla figlia, accompagnati dalla domestica Alodia. Gli spoiler spagnoli rivelano però che il rientro sarà accompagnato da un mistero: che fine ha fatto Bellita? Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Josè e Alodia rientrano ad Acacias

Josè Miguel Dominguez e la domestica Alodia rientrano a Calle Acacias dall’Argentina. La frettolosa partenza era stata causata dalla notizia della minaccia d’aborto della figlia Cinta. I coniugi Dominguez non avevano così esitato a fare i bagagli e partire in fretta, portando con loro anche la domestica Alodia. Ma al rientro Bellita Del Campo non è con loro e, quando i paesani chiedono notizie della cantante, il marito annuncia la sua morte.

La spiegazione però non convince tutti e qualcuno inizia a sospettare che il padre di Julio e Cinta nasconda qualcosa. Rosina appare piuttosto meravigliata dal comportamento di Josè e Alodia, che appaiono stranamente calmi mentre tutto il quartiere piange la morte di Bellita.

La madre di Leonor inizia così a tenere d’occhio i due e, origliando una conversazione, si convince che siano loro i responsabili della morte della cantante. A quel punto Josè Miguel non può che confessare alla Hildalgo la verità.

Spoiler Spagna Una Vita: cos’è successo in Argentina?

Bellita, che oltre a essere un’artista di successo è anche una madre premurosa, non ha esitato un momento a correre dalla figlia per assisterla, quando quest’ultima ha avuto una minaccia d’aborto. Mentre la cantante era intenta ad accudirla, un ammiratore ha iniziato a mostrare fin troppa attenzione alla donna. L’ossessione per Bellita ha trasformato l’uomo in un vero e proprio stalker. Questo ha costretto i Dominguez e Alodia a lasciare il Paese e rincasare in fretta ad Acacias, inscenando su consiglio delle autorità, la morte di Bellita.

Solo Josè, Alodia e Rosina sono quindi al corrente che Bellita è viva. La Hidalgo, insieme alla domestica, arrivano anche a coprire Bellita quando questa ha necessità di recarsi in paese per delle commissioni. Ma il comportamento di Rosina inizia a destare sospetti nel marito Liberto……

Cos’altro accadrà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

