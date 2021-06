Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che nelle prossime puntate assisteremo al momento in cui Marcia, scoperta tutta la verità dell’intrigo organizzato alle sue spalle da Genoveva e Santiago, tenterà di fermare le nozze tra l’avvocato e la dark lady. Purtroppo però la sua scoperta le costerà davvero cara. La celebre soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra ci regalerà momenti in cui tratterremo il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Marcia scopre la verità

Marcia scoprirà tutta la verità su Genoveva e le sue manovre grazie all’incontro con Andrade. Il mercante di donne, dopo essere stato ferito a morte dagli uomini assoldati da Velasco per conto di Genoveva, la farà convocare per chiederle perdono. In quell’occasione la Sampaio verrà a sapere anche che Santiago, l’uomo che lei ha creduto suo marito, altri non è che un impostore, Israel, ovvero il fratello gemello di colui che ha sposato anni prima.

Uscita di prigione grazie alla difesa dell’Alvarez-Hermoso, la Sampaio cerca di fermare le nozze tra Felipe e Genoveva. I suoi tentativi però saranno vani, ma la domestica argentina non si arrenderà e farà di tutto per svelare all’avvocato la vera identità della donna che ha appena sposato. Si recherà a casa dell’Alvarez-Hermoso, ma la costante presenza di Genoveva le impedirà di parlare liberamente.

Una Vita, puntate spagnole: Marcia muore

Marcia darà allora a Felipe un appuntamento nel parco. Purtroppo però la dark lady scoprirà tutto e, recatasi prima di Felipe sul posto, tenterà di convincere Marcia chiedendole perdono in lacrime ed offrendole del denaro perché esca definitivamente dalla loro vita. La Sampaio non si dimostrerà però disposta a farsi comprare e a quel punto Genoveva deciderà di impedirle di parlare con Felipe uccidendola con una pugnalata.

Spoiler Spagna Una Vita: Felipe sospetterà di Genoveva

L’avvocato non tarderà a collegare l’odio che la moglie nutriva per Marcia con i fatti accaduti nel parco. Ben presto si convincerà che Genoveva è responsabile dell’omicidio di Marcia. A quel punto farà di tutto per farle pagare il suo debito con la giustizia e la Salmeron verrà infatti arrestata e processata. Ma Velasco, l’avvocato senza scrupoli chiamato a difenderla, riuscirà a cambiare le sorti del processo, mettendo in cattiva luce l’Alvarez-Hermoso che ne uscirà distrutto. Genoveva sarà assolta, ma Felipe non sarà disposto a gettare la spugna con tanta facilità.

Lotterà perché l’omicidio di Marcia non resti impunito. Ci riuscirà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.