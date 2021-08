Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che Genoveva ha in mente un piano diabolico per vendicarsi di tutti i vicini che le hanno voltato ancora una volta le spalle. Il risentimento della dark lady non è rivolto solo a Felipe, ma all’intero quartiere, che non esita a far saltare in aria.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva è furiosa

Arrestata per l’omicidio di Marcia, Genoveva torna in libertà solo grazie all’abilità dell’avvocato Velasco, che scova un segreto nel passato di Laura e la costringe così a ritrattare la sua testimonianza. La Salmeron non dimentica il fatto che, proprio nel momento in cui aveva bisogno di un buon avvocato, suo marito Felipe le ha voltato le spalle. L’Alvarez-Hermoso non riesce a perdonare alla moglie il terribile reato commesso e promette alla compianta Marcia di vendicare la sua morte. Ma Felipe non è il solo a voltare le spalle alla dark lady: tutti i vicini non esitano ad additarla, ignari del fatto che scatenare l’ira di una dark lady può portare a gravi conseguenze, soprattutto se questa è Genoveva.

Lasciato Felipe la Salmeron si allontana da Acacias, ma la sua sete di vendetta la spinge a tornare qualche tempo dopo armata dalle peggiori intenzioni. Gli abitanti del quartiere commettono lo stesso sbaglio commesso da Felipe: sottovalutano la donna. Purtroppo questo errore di valutazione si rivela fatale per molti di loro. Genoveva fa il suo ritorno nel quartiere in compagnia del suo nuovo marito, Aurelio.

I due piazzano un ordigno nella piazza del paese e molti abitanti di Acacias vengono uccisi. Tra questi ci sono Marcelina, Antonito e Carmen.

Spoiler Spagna Una Vita: Ramon rimane solo

Con la morte del figlio e della seconda moglie Ramon è tra le persone che hanno pagato il prezzo più alto nella vendetta della perfida Genoveva. Distrutto dal dolore decide di lasciare il quartiere. Quando ritorna, diversi anni dopo, Ramon è un uomo profondamente cambiato: il dolore causato dalla morte dei suoi cari, rimasti vittime dell’esplosione, ha fatto riaffiorare l’angoscia per la morte di Trini. Allontanarsi da Acacias non è servito, così come non serve cambiare appartamento per non doversi ritrovare tra le mura che lo hanno visto felice con Carmen.

Per sapere cosa accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.