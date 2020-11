Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che i riflettori saranno ancora puntati sulla terribile nuova dark lady di Acacias, Genoveva, che non esita a macchiarsi di nuovi delitti pur di raggiungere i suoi scopi. A farne le spese stavolta sono Ursula e Marcia, ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate in onda nella penisola iberica.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Marcia muore e Felipe lascia Acacias

L’avvocato non riesce a salvare l’amata Marcia dalla vendetta atroce di Genoveva. La dark lady, dopo aver scoperto che la donna che aveva conquistato il cuore di Felipe era Marcia, aveva giurato di togliere di mezzo la domestica per poter riconquistare l’uomo del quale si era invaghita. Inutili sono stati i tentativi fatti da Felipe e Mauro per cercare di proteggere Marcia, che dopo essere stata rapita da Genoveva e Ursula, viene ritrovata morta.

Le indagini portano ben presto ad un’accusa di omicidio per la Salmeron, che viene portata dietro le sbarre. Ma grazie alla complicità di un parroco Genoveva viene presto liberata e può tornare a girare indisturbata per le vie di Acacias, cercando di riconquistare Felipe. L’avvocato si mostra però furioso con lei. Quando Genoveva capisce che non potrà riavere Felipe arriva a minacciarlo e l’avvocato decide di lasciare Acacias per un po’.

Spoiler Una Vita: Ursula perde la ragione e viene uccisa

Anche l’alleanza tra la Dicenta e Genoveva sembra essere destinata a finire, a causa di un nuovo piano della Salmeron che porta alla morte di Ursula. Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni nella penisola iberica Ursula sembra aver ormai perso il lume della ragione: si aggira per Calle Acacias vestita da suora e non perde occasione per invitare Genoveva a redimersi per i crimini commessi.

L’ex prostituta giunta nel quartiere con Samuel Alday non è però disposta ad accettare i consigli della donna con la quale fino a poco prima era in combutta e tra le due scoppia una violenta lite. La Dicenta viene ritrovata riversa a terra in una pozza di sangue e la sua nuova temibile nemica è la prima ad essere sospettata.

Per sapere però come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove anticipazioni Una Vita.