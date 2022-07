Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati sulla dark lady, che nelle ultime settimane ci ha regalato molti momenti ricchi di adrenalina. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole

Genoveva e Aurelio sono tornati ormai da un po’ di tempo nelle strade di Acacias. Giunti su una vettura lussuosa hanno lasciato attoniti gli abitanti del quartiere, che hanno poi scoperto che la Salmeron e il Quesada si erano nel frattempo sposati. Ma se solitamente per una coppia l’arrivo di un figlio è il coronamento del sogno d’amore, per Genoveva e Aurelio non è affatto così. D’altronde ormai sappiamo che tra i due non regna quell’armonia che dovrebbe invece esserci sempre in una coppia.

Genoveva non è affatto sicura della fedeltà del consorte, e pensa che lui la tradisca con Valeria, mentre Aurelio è vicino a scoprire che dietro l’omicidio della sorella Natalia si nasconde proprio la Salmeron. Molte volte poi abbiamo potuto notare il fastidio mostrato dal Quesada quando la moglie cerca di intromettersi nei suoi affari. Una situazione non certo idilliaca, in cui l’arrivo di un figlio non può essere certo vissuto come un momento felice.

Spoiler Spagna Una Vita: Genoveva pensa di abortire

Non c’è quindi da stupirsi se la Salmeron, dopo avere avuto la certezza di aspettare un figlio da Aurelio, decide di abortire. Genoveva ha la certezza che, in quel momento particolare della sua vita, un figlio finirebbe solo per procurarle ulteriori problemi.

Ma Aurelio non è dello stesso parere: lui vuole che la donna porti avanti la sua gravidanza e arriva a ricattare Ignacio, al quale la Salmeron si è rivolta per un aiuto.

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui