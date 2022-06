Le anticipazioni di Una Vita dal 2 al 8 luglio 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 2 al 8 luglio 2022

Valeria è sempre più prostrata e inizia a pensare che non riuscirà mai più a vedere il marito. Invano David tenta di consolarla. A cercare di “confortare” Valeria ci pensa anche Aurelio, che chiede a Marcelo di falsificare una lettera per lei. Mentre il maggiordomo è all’opera però si verifica un black-out e Genoveva approfitta dell’oscurità per impossessarsi di una lettera di Rodrigo.

La dark lady vuol scoprire cosa le nasconde Aurelio, e parte del mistero è svelato quando riesce a cogliere una conversazione tra il marito e Luis Manas. Parlando con lui Aurelio si dice poco soddisfatto del lavoro che sta svolgendo, lui ha bisogno che Luis riesca ad accaparrarsi dei locali commerciali per poter portare a termine i suoi progetti. Per convincere Fabiana a vendere la pensione Luis decide così di passare alle minacce, ma viene fermato da Genoveva che, rimasta poi sola con lui, gli intima di andarsene.

Le interferenze della Salmeron non piacciono affatto ad Aurelio, che la minaccia con una pistola e la accusa di aver ordinato la morte di Natalia. Ma la Salmeron non si fa certo cogliere impreparata: il suo asso nella manica sono delle foto compromettenti che ritraggono Aurelio mentre accoltella Anabel.

L’intesa tra Valeria e David sembra crescere sempre più, e i due sono sul punto di baciarsi quando l’arrivo di Aurelio interrompe il loro momento idilliaco. L’uomo arriva con la “finta” lettera di Rodrigo e, notando il loro imbarazzo, inizia a sospettare che tra loro ci sia del tenero.

News spagnole Una Vita, i progressi di Felipe

Ignacio fa visita Felipe e lo trova bene. Dori, la nuova infermiera dell’avvocato, lo informa che lo sta sottoponendo a nuovi esercizi per la gamba. Ignacio però la invita a non prendere iniziative e seguire le sue indicazioni.

Servante vorrebbe fare un regalo a Fabiana e pensa di regalarle per un rosario.

Anticipazione Una Vita: Lolita si rifugia alla pensione

Lolita cerca rifugio alla pensione per non dover discutere costantemente con Ramon. La donna è infatti combattuta tra il desiderio di svelare al suocere chi sia in realtà Fidel e il timore che quest’ultimo, sapendo di chi si tratta, decida di cacciarlo via. Il Palacios nel frattempo si riappacifica con Liberto, e scrive un articolo per il giornale. Subito dopo però viene assalito da mille ripensamenti e sembra sul punto di farlo pubblicare a nome di Fidel.

I motivi dei suoi ripensamenti sembrano più che legittimi: in effetti l’articolo pubblicato con uno pseudonimo è destinato a diventare il principale argomento dei pettegolezzi di quartiere. Purtroppo per Fidel però, anche le “premonizioni” di Lolita sembrano essere esatte, e quando il Palacios scopre che lui è un poliziotto, lo caccia di casa.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Guillermo non può frequentare Azucena

Pascual non intende accettare che Guillermo frequenti Azucema, e quando scopre che il figlio ha deciso di prendere lezioni da Liberto solo per poter vedere e corteggiare la giovane si infuria e gli impedisce di continuare. Guillermo è così costretto a dire a Liberto che deve interrompere le lezioni. Un nuovo colpo per l’uomo, che deve anche lottare per tenere nascosta la situazione economica sua e della moglie, e discutere con Rosina che non intende affatto vendere l’appartamento di Acacias.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.