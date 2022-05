Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati su Genoveva e Aurelio, che fanno ritorno ad Acacias dopo cinque anni, tra lo stupore generale. Ma la coppia che scende dall’auto di lusso è ben diversa da quella felice che era partita. Cos’è accaduto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: il ritorno di Aurelio e Genoveva

Rientrati come marito e moglie nel quartiere spagnolo, Genoveva e Aurelio non sembrano proprio una coppia felice. Il loro matrimonio è in crisi, tanto che i due hanno già discusso apertamente sulla loro relazione. L’arrivo ad Acacias poi, non fa che peggiorare le cose. Subito appena scesi dalla vettura lussuosa infatti, i due incontrano una giovane coppia: David e Valeria Exposito.

Appare subito evidente che Aurelio conosce bene entrambi, e l’imbarazzo del Quesada noon passa certo inosservato a Genoveva. La dark lady appare così determinata a scoprire cosa le nasconda il marito, e ormai sappiamo bene che quando la Salmeron vuole qualcosa trova sempre il modo di ottenerlo. Solo che stavolta la scoperta che fa è davvero sconvolgente!

Spoiler Spagna Una Vita: gli Exposito non sono davvero sposati

La sensazione di Genoveva si rivela esatta. In effetti Aurelio conosce molto bene gli Exposito, e sa anche che i due non sono affatto sposati. Il Quesada conosce anche il vero marito di Valeria, e sa molte cose su di lui.

Per cercare di scoprire tutta la verità Genoveva prova a sedurre David, mentre Aurelio è intento a placare la curiosità ossessiva della moglie. Ma la dark lady non è disposta a darsi per vinta tanto facilmente e, quando scopre che il marito ha addirittura noleggiato un pianoforte per Valeria Exposito, decide di cambiare tattica.

La Salmeron si mostra carina e premurosa con il coniuge, accogliendolo con mille moine al suo rientro a casa. Cos’ha in mente la donna? Mostrandosi gentile con lui riesce a impossessarsi delle chiavi della sua scrivania, e dopo averla aperta trova ad attenderla un inquietante segreto.

Per sapere di cosa si tratta, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.