Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che dopo lunghe ricerche Felipe riesce finalmente a ritrovare la sua amata Marcia, che è stata in realtà rapita da Andrade. Prima di venire arrestato Cesar però spara contro la Sampaio, che finisce in ospedale in gravissime condizioni. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo nelle puntate in onda nella penisola iberica.

Anticipazioni spagnole Una Vita: la rabbia di Felipe

L’avvocato è sempre più convinto che ad aver causato il ferimento di Marcia sia stato il comportamento incauto di Mauro San Emeterio, che ha sempre avuto come unico scopo quello di arrestare Cesar, senza preoccuparsi minimamente dell’incolumità della povera Marcia.

Felipe è infatti convinto che sia stato il comportamento dell’amico, che ha scelto di collaborare con la Guardia Civil senza avvisarlo, ad aver provocato l’incidente. L’avvocato era riuscito a mettersi in contatto con Andrade, facendosi credere un cliente del bordello pronto a pagare i servigi di Marcia a tempo indeterminato. Il suo vero scopo era quello di poterla portare via con se.

Felipe è convinto di aver elaborato un buon piano, inconsapevole del fatto che in realtà il mercante di donne ha scoperto tutto e si prepara a circondarlo insieme ai suoi scagnozzi armati. Dopo aver puntato una pistola contro Marcia Andrade fa entrare nella stanza i suoi scagnozzi e per Felipe le cose sembrano mettersi veramente male.

L’arrivo della Guardia Civil, che messa al corrente da Mauro ha seguito Felipe, fa precipitare ancor più la situazione e nella colluttazione che segue Marcia viene raggiunta da un colpo di pistola e cade a terra esanime.

Spoiler Una Vita: Felipe disperato soccorre Marcia

Sembrano completamente inutili i tentativi di Felipe, che dopo aver visto l’amata cadere a terra colpita dal proiettile si precipita verso di lei. L’Alvarez Hermoso fa di tutto per rianimarla, ma Marcia rimane tra le sue braccia immobile e priva di sensi. Felipe è disperato. L’avvocato sarà davvero costretto a dire addio per sempre a Marcia?

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove anticipazioni Una Vita.