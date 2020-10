Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che ben presto assisteremo all’uscita di scena di uno dei personaggi che è stato spesso sotto i riflettori: Felipe Alvarez Hermoso lascia infatti Acacias 38. Ma cosa lo ha indotto a prendere una decisione così drastica? Dietro alla sua scelta di partire per l’Austria e raggiungere Tano c’è tutta la rassegnazione di un uomo che sembra aver ormai perso ogni speranza di poter incastrare Genoveva.

Una Vita, anticipazioni spagnole: i consigli di Ramon e Liberto

La nuova Dark Lady ha ucciso Marcia e, confessato il suo crimine, è finita dietro le sbarre. Non era però difficile immaginare che una donna potente come la Salmeron non riuscisse a trovare un modo per uscire in fretta dal carcere ed in effetti la soluzione non tarda ad arrivare. Felipe, sempre più deluso da quanto sta accadendo perde le staffe e stavolta è lui a trascorrere una notte in guardina.

Il suo sistema nervoso ha ceduto quando si è di nuovo trovato davanti Genoveva per le vie di Acacias e lei si è detta convinta di poter riuscire a riconquistare il suo cuore. Felipe però è fermamente convinto che questo non potrà mai più accadere.

Tante volte Ramon e Liberto hanno cercato di convincerlo a rinunciare nella sua lotta contro Genoveva e adesso Felipe sente che seguire il loro consiglio è la cosa più giusta da fare. Decide così di lasciare Acacias 38 per trasferirsi un po’ di tempo in Austria, accanto a Tano. Saluta così tutti coloro che, nelle mille vicissitudini passate, gli sono stati accanto, in particolare Casilda. Dopo un commovente addio ad Acacias Felipe parte diretto in Austria ma qualcuno non è disposto ad accettare così passivamente quella partenza.

Spoiler Una Vita: la promessa di Genoveva

Mentre tutti guardano partire Felipe con gli occhi che non riescono a nascondere una grande commozione, Genoveva promette che non tarderà a giungere la sua vendetta. Grazie al suo amico Cuevas Genoveva riesce a tenersi sempre informata sulla vita di Felipe e di Tano.

Le notizie che le giungono non sembrano in un primo momento rassicuranti: Felipe si trova in una zona di guerra e corre seri pericoli. A questo punto l’inaspettata decisione: Genoveva farà di tutto per salvarlo, ma solo perché vuole essere lei a uccidere Felipe. In lei si alternano momenti in cui è ben percepibile la preoccupazione per l’Alvarez Hermoso ad altri in cui pensa solo alla sua vendetta.

Per sapere però come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove anticipazioni Una Vita.