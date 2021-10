Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena, che finiranno per coinvolgere il povero Felipe. L’avvocato infatti, rischierà di venire ucciso nelle prossime puntate di Una Vita. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Velasco vuole l’amore di Genoveva

Javier Velasco è stato davvero molto abile ed è riuscito a far assolvere la dark lady dall’accusa per l’omicidio di Marcia. A questo punto l’avvocato è convinto di poter avere l’amore di Genoveva, come lei stessa gli aveva promesso durante il processo, ma si rende conto che la Salmeron nutre ancora un forte sentimento per il marito.

Decide così di ricorrere alla maniere forti e ordina a Laura di uccidere Felipe. La domestica, sebbene terrorizzata dall’idea di commettere un omicidio, non può esimersi dall’incarico affidatole da Velasco. Quest’ultimo infatti la tiene in pugno e la donna sa che potrebbe benissimo andare alla clinica dove è ricoverata sua sorella Lorenza e farle del male.

A Laura viene così affidato il compito di avvelenare Felipe, all’insaputa di Genoveva. La donna gli somministra il veleno, ma quando l’Alvarez-Hermoso cade a terra sbattendo la testa ormai privo di sensi, Laura non riesce a portare a termine il piano e chiama i soccorsi.

Felipe viene ricoverato in ospedale in coma e Velasco è furioso perché Laura non è riuscita ad ucciderlo. Genoveva, avvertita del malore di Felipe, corre al suo capezzale, riscoprendo in un momento tutti gli antichi sentimenti per il consorte.

Spoiler Spagna Una Vita: Laura deve portare a termine il suo compito

Velasco capisce così che i suoi piani rischiano di rivoltarglisi contro e, ancora più furioso, ordina a Laura di portare a termine il compito che le ha assegnato. La domestica si avvia così verso l’ospedale, intenzionata a soffocare Felipe con un cuscino. Intanto Velasco si allontana qualche giorno da Acacias per non rischiare di essere accusato dell’omicidio che Laura sta per compiere. Ma le cose non vanno come aveva programmato: la domestica viene sorpresa da Genoveva che la obbliga a dirle tutta la verità.

A quel punto la dark lady si prepara ad accogliere Velasco al suo rientro, dicendogli che il marito è in fin di vita e che finalmente potranno vivere la loro love story. In realtà la Salmeron è furiosa con Velasco che ha tramato tutto alle sue spalle, e siamo sicuri che in questa proposta è racchiusa una minaccia seria per Velasco. Conoscendola pensiamo che l’avvocato abbia seri motivi per preoccuparsi. Cosa avrà in mente la Salmeron? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.