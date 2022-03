Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. A trovarsi sotto i riflettori è Genoveva, che sul punto di morire chiede di poter rivedere Felipe. Le cose però non vanno come la dark lady aveva sperato. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva è in punto di morte

Sembra impossibile pensare che la dark lady possa aver fatto un errore di valutazione eppure è quanto accade. Genoveva infatti, nel rivedere la figlia Gabriela, che aveva abbandonato da piccola alle cure di una zia, si lascia prendere dalle emozioni e permette ai sentimenti di prevalere, arrivando a credere alla spiegazione della giovane che dichiara di voler recuperare il tempo perduto.

In realtà i motivi che hanno condotto Gabriela sulle tracce della madre naturale sono altri, e ben presto Genoveva si ritrova a pagare caro questo suo errore. Determinata a mettere le mani sull’immenso patrimonio della Salmeron, Gabriela inizia a somministrare a poco a poco a sua madre del veleno, fino a portarla in punto di morte.

Sarà quindi Gabriela la nuova signora di Acacias 38? Genoveva comunque, prima di morire, esprime il desiderio di rivedere l’ex marito e la figlia convoca al suo capezzale Felipe.

Spoiler Spagna Una Vita: Genoveva chiede perdono a Felipe

Indubbiamente l’avvocato ha molti motivi di rancore verso la ex moglie, avendo ormai scoperto che è stata proprio lei a ordinare la morte di Marcia. Tuttavia non se la sente di rifiutare un ultimo desiderio alla donna morente e si reca al suo capezzale.

Davanti a Felipe Genoveva implora il perdono per tutte le azioni cattive commesse e per il male che gli ha causato. Si tratta di un momento molto intenso, in cui le parole di Genoveva arrivano a sfiorare il cuore di Felipe. Tuttavia il ricordo delle gesta terribili della donna finisce per prevalere e l’avvocato esce dalla stanza senza aver concesso il suo perdono alla dark lady.

Poco dopo Genoveva muore tra le braccia della perfida figlia Gabriela, che vede così aprirsi le porte verso il patrimonio della Salmeron. Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.