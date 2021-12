Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Nelle puntate italiane di Una Vita Anabel sta vivendo un momento felice, grazie all’idea di poter costruire una nuova famiglia con Felicia e Camino, ma soprattutto grazie alle attenzioni di Miguel. Gli spoiler spagnoli rivelano però che questa felicità non sarà duratura. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Sabrina contro Anabel

Mentre Miguel riserverà sempre più attenzioni ad Anabel, la nonna del giovane sarà impegnata a mettere i bastoni tra le ruote ai due giovani. Sabrina non vedrà infatti di buon occhio la ragazza e farà di tutto per impedire che la relazione con il nipote continui.

Anabel da parte sua cercherà di ribellarsi, dimostrando a Sabrina che non è disposta ad accettare di essere comandata da nessuno. Ma il vero pericolo per la sua relazione con Miguel non sarà tanto la nonna di quest’ultimo, ma piuttosto Natalia. La giovane, giunta ad Acacias con il fratello Aurelio, riuscirà a conquistare la fiducia di Anabel. Gli effetti potrebbero essere disastrosi….

Spoiler Spagna Una Vita: Natalia inganna Anabel

Il passato di Marcos Bacigalupe torna prepotentemente a occupare la scena. Quando l’uomo si trovava in Messico fece finire in miseria il socio, Salustiano Quesada. L’arrivo ad Acacias 38 dei figli di quest’ultimo, Aurelio e Natalia, avrà così un solo scopo: vendicare il padre!

Se Aurelio si mostrerà subito spietato, la sorella deciderà invece di indossare una maschera che la farà apparire come una brava ragazza, divenendo amica di Anabel che non tarderà a considerarla la sua confidente. Invano Marcos chiederà alla figlia di non frequentare quella giovane, con il timore che la vendetta dei due possa ritorcersi contro Anabel.

Quando Natalia viene a sapere del possibile matrimonio tra Miguel e Anabel riferirà tutto all’Olmedo pugnalandola alle spalle. Marcos aveva ragione di temere che l’amicizia con la sorella di Aurelio avrebbe portato solo guai ad Anabel. Tuttavia il Bacigalupe avrà altro di cui preoccuparsi. Tenuto in pugno dal ragazzo dovrà abbandonare la facciata di uomo impassibile e impavido e scendere a patti con Aurelio, per il bene della sua famiglia riprenderà i rapporti d’affari con Salustiano!

Cos’altro accadrà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

