Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che nelle prossime puntate assisteremo alla morte di Bellita Del Campo. L’artista morirà nel sonno e a dare la notizia sarà il marito. La morte dell’artista sarà però ben presto avvolta nel mistero, poiché non trapelerà nessuna notizia sulle possibili cause. Il comportamento di Josè rafforzerà i sospetti che non si sia affatto trattato di morte naturale. Ma vediamo insieme cosa accadrà ad Acacias.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Josè e Bellita dicono addio ad Acacias

Quando dall’Argentina giungerà la notizia che Cinta, trasferitasi in America con Emilio, sarà in dolce attesa e avrà avuto qualche problema nelle prime settimane di gravidanza, Bellita si mostrerà particolarmente apprensiva e farà pressione sul marito per convincerlo a raggiungere la figlia. Con loro si preparerà a lasciare Acacias anche Alodia, la nuova domestica.

Ma poco prima della data fissata per la partenza Bellita morirà nel sonno. I funerali si svolgeranno nel quartiere a poche ore dal decesso, quasi come se qualcuno volesse evitare di scoprire le vere cause della morte di Bellita. Alla veglia funebre Josè apparirà sereno e sorridente accanto ad Alodia, con la quale sembrerà condividere una confidenza sospetta.

Spoiler Spagna Una Vita: Rosina indaga sulla morte di Bellita

L’atteggiamento di Josè finirà per insospettire tutto il quartiere, tanto più che l’uomo verrà sorpreso da Rosina mentre sarà intento a ridere e scherzare con Alodia poche ore dopo la tumulazione della moglie. Quando poi Jacinto e Servante organizzeranno una messa in memoria dell’artista e Josè rifiuterà di partecipare Rosina non potrà più fare a meno di chiedersi se si sia davvero trattato di una morte naturale e inizierà a indagare.

Cosa riuscirà a scoprire la Rubio? Josè avrà veramente avuto un ruolo determinante nella morte della moglie? E cosa nasconderà quella strana complicità tra il vedovo e la nuova domestica?