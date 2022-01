Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. A trovarsi sotto i riflettori sarà Bellita Del Campo. La cantante infatti tornerà ad Acacias tra lo stupore e l’incredulità di chi aveva creduto alla sua finta morte. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Bellita è viva

Il rientro ad Acacias di Josè Miguel accompagnato solo da Alodia e l’atteggiamento molto cordiale tra i due, dopo che il marito della cantante ha annunciato a tutti quanto accaduto alla moglie, ha finito per destare molti sospetti e pettegolezzi. Tra gli abitanti di Acacias 38 sono stati in molti a sospettare che, dietro la morte di Bellita, si celasse lo zampino del marito.

Nelle prossime puntate scopriremo però che in realtà Bellita non è affatto morta, e che si è trattato solo di una “messa in scena” per sfuggire a un fan – stalker che avrebbe davvero potuto farle del male. La cantante ha vissuto, per tutto il tempo della sua finta morte, nella propria abitazione, protetta dal marito e dalla polizia.

Quando finalmente la donna riesce a tornare a vivere alla luce del sole, il suo desiderio più grande è quello di riprendere la sua carriera artistica. Bellita riceve anche una importante proposta da un editore, per pubblicare la sua autobiografia. Bellita accetta, anche se a scriverla non sarà la sua mano ma quella di un altro scrittore. Tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, ma ancora una volta l’imprevisto è in agguato…..

Spoiler Spagna Una Vita: Bellita finisce nei guai

Un confronto tra Bellita e lo scrittore Jaime Huertas, incaricato della scrittura del libro, fa emergere delle divergenze tra i due. La discussione degenera e la cantante manifesta al marito il desiderio di annullare la pubblicazione dell’autobiografia. Josè si reca così dall’editore e qui trova un’amara sorpresa ad attenderlo: se Bellita deciderà di tirarsi indietro, entrambi finiranno in tribunale per violazione del contratto!

Per evitare guai con la giustizia a Josè non rimane altro da fare se non cercare di far ragionare la moglie, facendola tornare sulla sua decisione. Ci riuscirà, oppure per loro si apriranno le porte del tribunale? Cos’altro accadrà? Sicuramente prima di giungere all’ultima puntata Una Vita non mancheranno i colpi di scena. Per sapere cos’altro ci aspetta, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui