Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati su Genoveva, che nel finale scopre che Aurelio non è morto nell’incendio. La scoperta costa molto cara alla dark lady. Ma cosa accade ad Acacias 38? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole

Per il Quesada sembrava davvero essere giunta la parola “fine” quando il dottor Rodrigo Lluch lo aveva abbandonato legato e imbavagliato nel laboratorio in fiamme. La notizia della sua morte viene però smentita dalla ricomparsa dell’uomo, che si presenta a sorpresa a casa di Genoveva.

In un primo momento la Salmeron stenta a credere che Aurelio sia sopravvissuto all’incendio, ma la sua incredulità dura poco, e ben presto la donna si rende conto che non solo il Quesada è vivo ma è anche assetato di vendetta per la morte di Natalia.

Aurelio punta una pistola contro Gabriela, ritenendola la responsabile della morte della sorella. Il Quesada cerca di uccidere la ragazza davanti a sua madre, ma la Salmeron non esita a mettersi in mezzo tra loro, così che il proiettile destinato alla figlia si conficca nello stomaco della dark lady.

Spoiler Spagna Una Vita: Marcelo uccide Aurelio

Richiamato dallo sparo Marcelo irrompe nella stanza e non tarda ad accorgersi di quanto accaduto. A quel punto il domestico spara contro Aurelio uccidendolo, e corre a chiamare i soccorsi per la donna.

Genoveva si rende però conto che le rimane poco tempo ed esprime il desiderio di incontrare Felipe. L’avvocato accetta di rivedere l’ex moglie e durante l’incontro le confessa di averla amata davvero, sebbene non riesca a perdonarle tutto il male che ha fatto a lui e a tutti coloro che aveva intorno. Genoveva a quel punto si rende conto che l’Alvarez-Hermoso non l’ha mai presa in giro e si riappacifica con lui.

Quando Felipe esce Gabriela si siede a fianco alla madre e le confessa di essere rimasta colpita dal fatto che proprio lei – che l’aveva abbandonata appena nata – non ha esitato a salvarla sacrificando la sua vita.

“Mezzo angelo e mezzo demone” Gabriela definisce così sua madre e queste sono le ultime parole che arrivano alle orecchie di Genoveva, perché la donna subito dopo esala l’ultimo respiro. La scena drammatica segnerà così l’uscita di scena definitiva della Salmeron, che seguirà di poco quella di Aurelio. Prima del gran finale però ci sarà spazio per un’altra scena ancora più drammatica, ma questa è un’altra storia.

Per sapere di cosa si tratta dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni continuate a seguirci anche sui social.